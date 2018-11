Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Punt Weerdinge na opzienbarende herstart tegen WKE'16 De thuisploeg in het geel-zwart had na rust zes minuten nodig (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOETBAL - Weerdinge heeft een punt overgehouden aan het treffen in eigen huis met WKE'16. De burentwist in de derde klasse C eindigde na een opzienbarende herstart van de thuisploeg in 3-3.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Bekijk nu: De nieuwe aflevering van Onze Club met een ruime samenvatting van dit duel



Voor rust was WKE'16 heer en meester. Henk Bakker, Sander Meertens - in de rebound na een gemiste strafschop - en Harold Wolters zorgden na 45 minuten voor de ruime voorsprong van de kampbewoners uit Emmen.



Zes minuten

Na harde woorden in de kleedkamer van de thuisploeg liet invaller Willem van Loenen het vijandelijke net namens Weerdinge na slechts vijfentwintig seconden na de pauze bollen. Een kleine minuut later zorgde aanvoerder Jaimy Wessels vanuit een directe vrije trap voor de aansluitingstreffer (2-3).



Binnen zes minuten na het beginsignaal van de tweede helft maakte topschutter Aaron Brinks de inhaalactie van Weerdinge compleet. Door de 3-3 van de spits moest een beduusd WKE'16 overschakelen naar een nieuw aanvalsplan.



Jari Lubbers

In het laatste half uur kreeg WKE'16 de grootste kansen. Zo hielp aanvaller Ferdy Poelman twee goede mogelijkheden om zeep. Met een aantal belangrijke reddingen loodste Weerdinge-doelman Jari Lubbers de thuisploeg naar een spectaculair derbypunt.



Door de remise blijven beide buren steken op een plaats in de ruime middenmoot van de derde klasse C. Voor rust was WKE'16 heer en meester. Henk Bakker, Sander Meertens - in de rebound na een gemiste strafschop - en Harold Wolters zorgden na 45 minuten voor de ruime voorsprong van de kampbewoners uit Emmen.Na harde woorden in de kleedkamer van de thuisploeg liet invaller Willem van Loenen het vijandelijke net namens Weerdinge na slechts vijfentwintig seconden na de pauze bollen. Een kleine minuut later zorgde aanvoerder Jaimy Wessels vanuit een directe vrije trap voor de aansluitingstreffer (2-3).Binnen zes minuten na het beginsignaal van de tweede helft maakte topschutter Aaron Brinks de inhaalactie van Weerdinge compleet. Door de 3-3 van de spits moest een beduusd WKE'16 overschakelen naar een nieuw aanvalsplan.In het laatste half uur kreeg WKE'16 de grootste kansen. Zo hielp aanvaller Ferdy Poelman twee goede mogelijkheden om zeep. Met een aantal belangrijke reddingen loodste Weerdinge-doelman Jari Lubbers de thuisploeg naar een spectaculair derbypunt.Door de remise blijven beide buren steken op een plaats in de ruime middenmoot van de derde klasse C.