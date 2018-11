Deel dit artikel:













Bewoners Gieten zien Wijk van de Toekomst dichterbij komen De modelwoning werd geopend door wethouder Co Lambert (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

De Wijk van de Toekomst in Gieten is weer een stapje verder. Aan de Wemenweg staat sinds dit weekend een modelwoning, waarin te zien is hoe de andere woningen in de wijk eruit moeten zien.

Geschreven door Marjolein Knol

De modelwoning is energieneutraal en levensloopbestendig. Ofwel: geschikt voor ouderen.



"Kijk, als ik op dit knopje druk..." Projectleider Martin Waslander staat naast de voordeur in de gerenoveerde woning. Een hard gezoem en geklik van sloten klinkt. "Dan gaat de deur open. Hartstikke handig voor ouderen die moeilijk kunnen lopen." De woning heeft daarnaast zonnepanelen, een zonneboiler, driedubbelglas en is volledig geïsoleerd.



Enthousiast onder voorbehoud

De meeste omwonenden zijn enthousiast over de levensloopbestendige woningen, zij het onder enig voorbehoud. "Eerst nog maar eens zien hoe hoog de huur dan wordt." En: "Het ligt eraan hoe lang ze willen verbouwen in het huis van mijn moeder."



Volgens projectleider Waslander komt dat doordat de omwonenden zagen dat er een halfjaar gewerkt werd aan de modelwoning. "Maar zo lang duurt het natuurlijk niet om een ander huis te renoveren", aldus Waslander. De huur van de woningen zal wel iets omhoog gaan, maar de woningstichting verwacht dat dat gecompenseerd wordt door een lagere energierekening.



De Wijk van de Toekomst moet in ongeveer vijf jaar gerealiseerd zijn en geldt als proef voor de rest van Drenthe.