De vijfde klasse F: Klazienaveen-Noord als onneembare vesting VEV heeft binnen de dorpsgrenzen nog niet verloren (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOETBAL - Het kwik daalt tot aan het vriespunt en VEV heeft in de vijfde klasse F op het eigen gras nog niet verloren. Dat moest de cameraploeg van Onze Club aanschouwen in de speciale rubriek over de geadopteerde zaterdagklasse.

Geschreven door Stijn Steenhuis

De gortdroge zomer nekte het speelveld in Klazienaveen-Noord. Daardoor moest VEV, dat dit seizoen een doorstart maakt in de vijfde klasse F, twee thuisduels afwerken in respectievelijk Linde en Nieuw-Weerdinge. Zaterdagmiddag was het eindelijk zover: VEV in actie op het eigen laken in Klazienaveen-Noord.



Strafschop

Laagvlieger FC Assen kwam op bezoek. Ondanks goede voornemens van de brigade van Anne Christ, waren het de gasten uit de Drentse hoofdstad die op voorsprong kwamen. Een vloeiende aanval werd na een splijtende pass van Ruben Groen afgerond door Cheno Hartholt.



In de tachtig minuten die volgden ging VEV naarstig op zoek naar doelpunten. Die kwamen pas na rust. Invaller Justin Wessels, vanuit een makkelijk gegeven strafschop, en Sander Kampman waren verantwoordelijk voor de 2-1. Zo werd het thuispubliek, dat druk was met ballen uit de omliggende sloten te halen, alsnog verwend.



Vijf punten

De winter komt eraan en VEV is, na één duel binnen de dorpsgrenzen, nog steeds ongeslagen in eigen huis. Klazienaveen-Noord als onneembare vesting. Door de winstpartij vergroten de groen-witten het gat met FC Assen naar vijf punten.