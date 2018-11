Deel dit artikel:













'Aliënslak' derde op fotowedstrijd National Geographic Tibo fotografeerde zijn 'Aliënslak' in Frankrijk (Foto: Tibo Ponsioen)

De foto van Tibo Ponsioen (15) uit Exloo heeft de derde plaats veroverd in de National Geographic Junior Fotowedstrijd 2018. Zijn foto van een Aliënslak was genomineerd in de categorie 'Dier'.

Op de foto zie je een klein slakje dat nieuwsgierig de camera in lijkt te kijken vanaf een witte bloem. Tibo gaf de foto de naam Aliënslak. Tibo: "Je ziet de ogen van het slakje en daardoor vond ik het net een aliën lijken."



Vakjury lovend

De vakjury prees de foto van Ponsioen om de eenvoud van het onderwerp en de compositie. "Deze foto bewijst maar weer eens dat het niet altijd gaat om exotische onderwerpen als leeuwen, tijgers en apen. Maar dat ook een eenvoudig slakje een schitterend onderwerp kan zijn voor je foto. Fraai gekozen vlakverdeling in het beeld. En die ogen van de slak, super!", zo luidt hun oordeel.



De foto werd gemaakt toen Tibo met zijn familie op vakantie was in Frankrijk. "Mijn zusje zag de slak en ik heb de foto gemaakt." Met zijn derde plaats heeft Tibo een fotoprinter gewonnen.