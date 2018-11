Deel dit artikel:













'In- en intriest dat zo'n meldpunt nodig is, maar goed dat het er komt' Zorgen om zelfmoord onder boeren (foto: Pixababy.com)

"Het leed dat aan de keukentafel van boeren speelt is veel groter dan in de praktijk wordt erkend."

Geschreven door Marjolein Lauret

Het zijn de woorden van boerin Agnes van de Ven uit Gasselternijveen. Ze is blij met het nieuws dat landbouwminister Carola Schouten een meldpunt wil openen waar boeren met zelfmoordgedachten terecht kunnen.



Slapeloze nachten

Zelf gaf ze in 2017 bij het RTV Drenthe-programma Toer de Loes aan dat ze door de strenge milieu-eisen het hoofd nog maar nauwelijks boven water kon houden. Ze vertelde toen:

"Als het aan meneer Van Dam (destijds staatssecretaris, red.) ligt, ben ik over een paar jaar geen boer meer. Dan kan ik het financieel niet opbrengen om aan m'n verplichtingen te voldoen."



"Ik heb er slapeloze nachten van. Er zijn al heel veel collegaboeren overspannen en die zien het allemaal niet meer zitten. Ik weet het gewoon niet. Het is momenteel zwemmen in een hele diepe zee. Totaal niet weten waar je aan toe bent. Kiezen op elkaar en doorbijten."



Nadruk leggen op mooie kanten van het beroep

Dankzij haar eigen openheid en een theatertour is ze er psychisch bovenop gekomen. Zondag vertelde Agnes voor het laatst haar verhaal, dit keer in theater De Nieuwe Kolk in Assen.

"In mijn voorstelling benadruk ik ook de mooie kanten van het boerenbestaan. Want hoe moeilijk het ons ook gemaakt wordt, we produceren het beste voedsel van de wereld. En dat mag meer uitgedragen worden."



Mensen zien soms geen uitweg meer

Zelf kent ze ook de verhalen van boeren wiens buurman zelfmoord heeft gepleegd. "Vooral het laatste jaar is het toegenomen. Dat neem je mee naar huis en dat doet echt wat met je. Dat mensen zo diep gaan en geen uitweg meer zien, dat is in- en intriest", vertelt ze emotioneel.



Snappen doet Agnes het ook. "Je moet bedrijfstechnisch soms moeilijke keuzes maken, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Zoiets neem je mee naar huis, en werk en privé zijn als boer vaak niet te scheiden. Uiteindelijk gaat zo'n probleem je leven beheersen. Dat doet zeer."



Zelfmoordgedachten herkennen

Daarom komen agrarische organisaties en zuivelbedrijven nu in actie. Bij het meldpunt kunnen ook bezoekers die vaak op boerderijen komen, zoals vee-artsen, anoniem hun zorgen uiten. Daarnaast worden er door hulporganisatie '113-zelfmoordpreventie' trainingen gegeven om zelfmoordgedachten bij boeren te herkennen.