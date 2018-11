Emmen komt één doelpunt te kort voor periodetitel

VOETBAL - VV Emmen heeft vanmiddag net naast de eerste periodetitel van 1F gegrepen. Slechts één doelpunt kwamen de Emmenaren tekort.

De nieuwe aflevering van Onze Club

De ploeg van Hendrik Oosting deed ondanks het mislopen van de periodetitel wel wat het moest doen: winnen. Met 1-4 werd op bezoek bij Bergum gewonnen, maar alleen drie punten bleken niet genoeg voor de titel. Concurrent SWZ uit Sneek won van Noordster en harkten dankzij één doelpunt meer de eerste periodetitel binnen.Emmen kwam in de eerste helft op voorsprong door Janiek Arends, waarop Sem Nijkamp de score verdubbelde. Vlak voor rust viel nog een tegentreffer door Noordster. In de tweede helft besliste Emmen definitief de wedstrijd door een eigen doelpunt van de thuisploeg en Patrick Eberhard.Trainer Hendrik Oosting was tevreden over het spel wat zijn ploeg vanmiddag liet zien, maar baalt van het misgrijpen van de periodetitel. "We gaan uiteindelijk voor het kampioenschap dit seizoen".GOMOS ontving vanmiddag het Groningse Stadspark op Sportpark Schapendrift. De ploeg uit Norg speelde ver onder de maat en dat resulteerde in een 1-2 verliespartij. In blessuretijd van de eerste helft kwamen de Groningers op voorsprong en in het tweede bedrijf bleef een gelijkmaker voor de thuisploeg uit, waarop Stadspark de score verdubbelde. In de laatste minuut van de wedstrijd verzorgde Roy Slachter toch nog de 1-2 van GOMOS.Ook VKW had vanmiddag de papieren om de eerste periodetitel te pakken. Echter verzuimde de ploeg van trainer Bas Nibbelke dat te doen. Drie tegendoelpunten van Heerenveen en een rode kaart deden de Westerborkers de das om. De enige Drentse treffer werd gemaakt door Wouter Baardink.Nieuw Buinen heeft opnieuw verloren. Dit keer gingen de Drenten onderuit met 4-0 op bezoek bij GRC Groningen. Hiermee staat Nieuw Buinen nog steeds gedeeld laatste met Noordster.