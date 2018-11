Uitslagen zondagvoetbal: Drie Drentse periodekampioenen

VOETBAL - HOC, Actief en Annen hebben reden voor een feestje vanavond, want deze drie Drentse clubs pakten vandaag de eerste periodetitel. Zuur waren de druiven voor Emmen, Roden en VKW. Zij lieten de kans op de eerste prijs van het seizoen liggen.

Met name voor Emmen zal het pijnlijk zijn, want de formatie van trainer Hendrik Oosting deed vandaag alles goed tegen Bergum maar kwam één goal tekort. Roden had moeten winnen, maar wist een 1-0 voorsprong niet vast te houden.Hieronder alle uitslagen van vandaag: