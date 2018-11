Deel dit artikel:













Hoogeveen blijft fier koploper na ruime zege op RKHVV Hoogeveen blijft aan de leiding in de Hoofdklasse A (Foto Archief RTV Drenthe)

VOETBAL - VV Hoogeveen blijft ruimschoots koploper in de Hoofdklasse A. De ploeg van trainer Nico Haak versloeg hekkensluiter RKHVV met maar liefst 5-0. Grote man was Sadik Spijodic met drie treffers.

Hoogeveen leidde na een half uur spelen al met 2-0 door twee doelpunten van Spijodic. De spits maakte een zuivere hattrick door vlak voor rust 3-0 te maken. Na de thee scoorden Levon van Dijk en Björn Zwikker.



'Hadden meer moeten scoren'

Na afloop was trainer Nico Haak tevreden met het vertoonde spel, al vond hij dat de score nog hoger had moeten uitvallen. "We hebben onszelf nog steeds tekort gedaan, vind ik. We hadden er meer moeten maken. Zeker als je kijkt naar het spel van de tegenstander. Dat was niet om over naar huis te schrijven."



Lange adem

Door de zege blijft VV Hoogeveen aan de leiding staan met 26 punten, vier meer dan nummer twee RKZVC. Toch denkt Haak nog niet aan het kampioenschap. "We zijn nog maar elf wedstrijden onderweg. Ik vind de nummers twee en drie - RKZVC en DEM - erg goed, dus het wordt een strijd van de lange adem. Op dit moment valt er nog weinig over te zeggen wie deze strijd gaat winnen."