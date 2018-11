Annen pakt 1e periodetitel bij concurrent Veendam 1894

Annen pakte in Veendam de eerste periodetitel in de 3e klasse B

VOETBAL - Annen heeft de eerste periodetitel gepakt in de 3e klasse B. De formatie van trainer Hemmo de Wal had op bezoek bij Veendam 1894 genoeg aan een gelijkspel, maar won met 3-2.

Door die zege heeft Annen bovendien nu vijf punten voorsprong op de naaste concurrent in de stand. "We zijn prima op koers richting het kampioenschap en deze periodetitel is een mooie bijkomstigheid", aldus Leon Tiersma die de belangrijke 2-2 scoorde.Veendam 1894 was voor rust de gevaarlijkste ploeg en leidde halverwege ook wel verdiend met 2-1 door treffers van Marnix Kolder en Lorenzo Langeland. Bij beide treffers deugde er niets van de organisatie bij Annen. Beide keren leden de roodhemden balverlies op het middenveld en werden ze geklopt in de omschakeling omdat de complete defensie stond te dromen. Met die treffers maakte Veendam een poedel van keeper Indy de Ruiter, op een schotje met polletje van Dante Ploeg, meer dan goed.In de tweede helft waren de rollen omgedraaid. Annen won meer en meer de slag op het middenveld en bij de thuisclub raakte de pijp wat leeg. Een corner van Ploeg werd 25 minuten voor tijd binnengekopt door Leon Tiersma (2-2). Veendam probeerde het daarna nog wel, maar echt dreigend werden de geel-zwarten niet. Vijf minuten voor tijd zorgde invaller Dolf Nijborg voor de beslissing: 2-3.