Alcides boekt knappe 4-1 overwinning op SDO

VOETBAL - Alcides boekte zondag een solide overwinning op SDO. De ploeg werd met een 4-1 nederlaag naar Bussum teruggestuurd. Door de overwinning stijgt de ploeg van trainer Wilko Niemer naar de vijfde plaatst in de hoofdklasse A.

Tegen de nummer twee van de ranglijst begonnen de Meppelers uitstekend. Al na acht minuten spelen benutte Koen Romme een strafschop, na een overtreding op Jermain Wobbes door doelman Hazelaar. Wobbes bracht Alcides binnen het kwartier op 2-0. Na een half uur spelen was het opnieuw Wobbes, die de stand naar 3-0 bracht. De gasten probeerden de thuisploeg vroeg onder druk te zetten, maar Alcides speelde zich constant onder de druk uit. Vlak voor rust kopte Joost Heerschop de 3-1 binnen. "Dit was een smetje op de eerste helft", laat Niemer weten. "We kwamen de afspraken niet na. Beide palen zouden gedekts staan, maar SDO kon via de binnenkant van de paal scoren."Na rust had SDO het meeste balbezit, maar waren de beste kansen voor Alcides. Uiteindelijk bepaalde invaller Wahid Shimeri de eindstand op 4-1. Door de overwinning klimt Alcides naar de vijfde plek op de ranglijst, maar blijft Niemer nuchter. "Ons doel is handhaving en we zijn goed op weg. Ik kijk nog niet omhoog. Volgende week spelen we tegen DEM. Die hebben nog een appeltje met ons te schillen." Vorig seizoen versloeg Alcides DEM in de nacompetitie.