Veel rook en knetterende vonken bij schoorsteenbrand Eext Met een ramoneur bluste de brandweer de schoorsteenbrand (Foto: Van Oost Media) De brand brak uit in een bungalow (Foto: Van Oost Media)

Op vakantiepark De Eexterkoele in Eext is vanavond brand uitgebroken in de schoorsteen van een bungalow. Daarbij raakte niemand gewond.

De bungalow heeft door de schoorsteenbrand wel veel rook- en roetschade opgelopen. De brandweer uit Annen heeft de brand inmiddels onder controle. Ook zijn er zover bekend geen giftige stoffen vrijgekomen.



Ramoneur helpt brandweer

Bij een schoorsteenbrand vatten roetresten die in de schoorsteen achter zijn gebleven vlam. Om de brand te blussen, gebruikte de brandweer een hoogwerker en een ramoneur in plaats van bluswater. Een ramoneur is een stuk gereedschap speciaal om schoorsteenbranden mee te blussen.



Met behulp van de ramoneur kon de brandweer de brandende roetresten uit de schoorsteen slaan en die vervolgens doven. Blussen met water kan gevaarlijk zijn bij een schoorsteenbrand, doordat de schoorsteen dan kan scheuren of instorten.