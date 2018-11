Deel dit artikel:













Onze Club aan de Langeleegte Onze Club was vandaag op bezoek aan de Langeleegte in Veendam

VOETBAL - In Onze Club veel goals vanavond. In totaal leverden de zes wedstrijdverslagen 20 doelpunten op. De meest doelpuntrijke wedstrijd was Weerdinge - WKE'16. De burenstrijd eindigde in een 3-3 gelijkspel, nadat de gasten bij rust nog met 3-0 voor stonden.





ACV

Zaterdaghoofdklasser ACV leed op eigen veld, een week na het behalen van de eerste periodetitel, puntenverlies tegen SDC Putten.



SVBO

SVBO versloeg in de zondag 1e klasse F koploper FVC op eigen veld. Door die zege ging de periodetitel aan de neuzen van de Friezen voorbij. Daardoor maakten VKW en Emmen ineens nog kans op die eerste prijs, maar ook dat lukte niet. De periodetitel ging uiteindelijk naar SWZ Bozo Sneek.



Weiteveense Boys - Zwartemeerse Boys

Weiteveense Boys en Zwartemeerse Boys keken al weken uit naar hun onderlinge ontmoeting in de 5e klasse E en vanmiddag was het zover.



De vijfde klasse F

In de rubriek 'de vijfde klasse F' staat deze week VEV uit Klazienaveen Noord centraal.



