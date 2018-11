Gehavend Achilles koestert punt tegen Fortuna

VOETBAL - Een gehavend Achilles 1894 uit Assen heeft op bezoek bij Fortuna Wormerveer opnieuw niet kunnen winnen. De ploeg van trainer Paul Weerman kwam niet verder dan 0-0. Een uitslag die de Assenaren koesterden, want de beste kansen waren voor de thuisploeg.

Achilles trok opnieuw met een gehavend elftal ten strijde. Liefst acht spelers - waaronder Stan Haanstra - konden niet in actie komen. "Het mag geen excuus zijn, want met dit elftal zouden we beter moeten spelen, maar je merkt wel dat je de nodige manschappen mist. Ook in deze wedstrijd konden we niet de wedstrijd domineren", aldus trainer Paul Weerman.De beste kansen waren voor Fortuna Wormerveer. Weerman: "Een zege voor hen zou verdiend zijn. Wij hadden gehoopt om in de slotfase alsnog een gelukkige goal te maken. Maar je moet realistisch zijn: dat doelpunt verdienden wij absoluut niet."Door het gelijke spel zakt Achilles 1894 naar de negende plek in de Hoofdklasse A.