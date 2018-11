MSC afgetroefd op beleving: 4-0 verlies tegen Hoogland

De voetballers van MSC uit Meppel hebben een smadelijke nederlaag geleden tegen Hoogland. De ploeg van trainer Berry Zandink was kwalitatief minstens gelijkwaardig, maar werd op strijdlust en beleving volledig afgetroefd: 4-0.

Hoogland wist twee keer te scoren via Stijn Mossink. Hij profiteerde van slordig verdedigen van MSC. "Dat waren echt cadeautjes", vond trainer Berry Zandink. "In de rust dacht ik dat wij nog wel konden terugkomen, want we kregen voldoende kansen."MSC ging één-op-één achterin spelen, en Hoogland scoorde via een spaarzame aanval. "De eerste aanval die ergens op lijkt, en meteen vliegt die bal er in. Ongelofelijk", aldus een ontgoochelde Zandink.Door de nederlaag zakt MSC na het rechterrijtje in de Hoofdklasse A. De ploeg van trainer Berry Zandink staat nu op de elfde plek.