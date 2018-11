Op zoek naar thuisblijvers in de Onlanden

Veel vogels trekken in de winter Nederland uit, op weg naar warmere landen om de koude maanden van het jaar te ontvluchten. Maar niet alle vogels zijn zulke koukleumen. In de Onlanden kon je vandaag mee met een speciale vogelexcursie om die thuisblijvers te bekijken.

Het is altijd een gok als je een excursie organiseert waarop je wilde dieren gaat bekijken. Die laten zich namelijk meestal niet zo goed regisseren. “Met vogels kun je geen afspraken maken, dus je moet altijd maar afwachten wat je ziet”, zegt gids Renée DantumaEen van de vogelsoorten die meestal niet de oversteek naar Afrika hoeven te maken, zijn roofvogels. Hun voedsel vertrekt namelijk ook niet naar warmere oorden, maar moet in het koude landschap op zoek naar eten. “We hebben een hele mooie torenvalk gezien, midden in de lucht, biddend”, vertelt een van de deelnemers aan de excursie.De fietsende excursionisten hadden geluk. Een groep reeën besloot het Eelderdiep over te steken en de dieren waren daardoor zwemmend te bewonderen.