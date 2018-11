Deel dit artikel:













'Als je kindermishandeling wilt stoppen, moet je goed zorgen voor de ouders' Zo'n 119.000 kinderen in ons land zijn slachtoffer (foto: archief RTV Drenthe)

Gemiddeld zitten in elke schoolklas één of twee kinderen die slachtoffer zijn van mishandeling. "Ongeveer 119.000 kinderen in ons land zijn slachtoffer", zegt gezinspsychiater Cecil Prins van GGZ Drenthe.

Deze week is er extra aandacht voor het onderwerp, want het is de Week tegen Kindermishandeling. Het thema is 'Ik maak het verschil'.



Verwaarlozing

Prins: "Er zijn vlogs gemaakt waarin de perspectieven waarop je tegen kindermishandeling kunt aankijken worden belicht. Je kunt het op heel veel verschillende manieren aanpakken en daarmee het verschil maken."



Volgens Prins zijn er verschillende vormen van mishandeling. "Mensen denken vaak aan fysiek geweld, zoals slaan of aan seksueel geweld. Maar eigenlijk komt verwaarlozing nog het meest voor."



Ouders ondersteunen

De beste manier om het aan te pakken, is door te beginnen bij de ouders, stelt Prins. "Die zouden meer hulp moeten krijgen. We hebben het wel over kindermishandeling, maar die kinderen worden volwassen. Wat ik veel zie in de gezinstherapie is slachtoffers die bang zijn dat zij hetzelfde gaan doen met hun kinderen."



Prins: "Sommigen stellen hun kinderwens uit, omdat ze bang zijn dat ze hun kind niet kunnen geven wat ze zelf zo graag hadden willen krijgen. Mijn oproep is dus: als je kindermishandeling wilt stoppen, moet je goed zorgen voor de ouders. Als je zelf geen veiligheid hebt kunnen ervaren als kind en je vervolgens zelf kinderen krijgt, heb je een flinke klus. Die ouders zouden we meer moeten ondersteunen."



Vooroordeel

Dat mensen die als kind zijn mishandeld, later zelf ook hun kinderen mishandelen is een vooroordeel, zegt Prins. "Het wordt als een risico gezien, maar dat is niet eerlijk, omdat het gelukkig in de praktijk niet zo gaat."