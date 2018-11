Herder gedode schapen is woest en doet aangifte

Herder Caroline Visser van de schaapskudde van Marsdijk in Assen is woest. Ze doet aangifte tegen de eigenaar van de hond die zaterdagavond bij Het Witterveld in Assen twee schapen doodde en zo'n vijftien verwondde.

De dag erna was te zien hoe de dieren eraan toe waren. "Bij meerdere schapen waren de oren afgebeten en sommige lopen kreupel", vertelt Visser boos. "Daar komt bij dat de dieren drachtig zijn. Door de stress is er een kans dat de lammeren doodgeboren worden."Visser had het al eerder aan de stok met de hond en het incident steekt nog meer, omdat de eigenaar van de hond een hondenschool heeft. Visser vertelt dat ze zes weken terug met de eigenaar sprak. "Toen viel die hond de mijne aan. Ik heb hem weggejaagd, waarna hij over de afrastering sprong en naar mijn trainingsschapen ging. Ik heb de eigenaar toen gevraagd om de hond onmiddellijk te pakken. Ze liep erheen en deed hem vervolgens een stroomband om, die overigens verboden is."Daarna vond er volgens Schipper een goed gesprek tussen de twee plaats. Visser verwachtte daarom dat dit een les was en dat het niet nog eens zou gebeuren. "Na het incident van zaterdag hebben we weer contact gehad. Ze zei het oprecht heel erg te vinden, maar dat alles goed zou komen vanwege de verzekering. Maar daar krijgen die schapen hun oren niet door terug."Het irriteert Visser dat de hond ondanks de waarschuwing toch losliep en dat de eigenaar hem ook in het vervolg niet van plan is aan te lijnen.Een probleem met honden heeft de herder niet. "Sterker, ik ben gek op ze en we hebben er thuis tien. Wat me stoort is dat de eigenaar na de eerste ervaring alsnog het risico neemt dat het weer gebeurt. Ze weet dat die hond op zoek is gegaan naar wild. Daarom moet je hem in het vervolg aanlijnen of muilkorven. Dat de eigenaar dat ondanks alles niet van plan is, maakt me woest."