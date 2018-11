Deel dit artikel:













Extra ritten en nieuwe routes in nieuwe dienstregeling Qbuzz Vanaf 9 december wijzigt de dienstregeling van Qbuzz (foto: RTV Drenthe)

Qbuzz gooit vanaf 9 december de dienstregeling voor de bussen op de schop.

Om aan te sluiten bij de drukte op de weg komen er extra ritten en worden routes en vertrektijden aangepast. Die verschillen met enkele minuten van de oude.



Meer ritten

Passagiers kunnen straks tot middernacht met de bus van Assen naar Groningen. In de regeling van nu kan dat tot 19.00 uur. Ook rijdt de bus van Emmen naar Groningen 's nachts een uur langer door: tot 1 uur in plaats van tot middernacht.



Lijn 22, Emmen - Beilen - Assen, gaat op werkdagen in de middag elk half uur rijden en krijgt 's ochtends een extra rit van Beilen naar Assen.



Lijn 36 van Spier naar Hoogeveen vervalt.