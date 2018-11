Deel dit artikel:













Assen krijgt kinderraad en kinderburgemeester Het college wil kinderen informeren over het maken van beleid in de gemeente (foto: Google streetview)

Burgerschap, participatie en moties, het zijn geen zaken waar kinderen zich normaal gesproken mee bezighouden. In Assen gaat dat veranderen. De gemeente krijgt begin volgend jaar een kinderraad en kinderburgemeester.

Het college van burgemeester en wethouders wil dat kinderen uit groep 7 en 8 meer betrokken worden bij het maken van beleid. Ook is het de bedoeling dat ze nadenken over wat voor hen belangrijk is en wat zij voor anderen kunnen betekenen.



De kinderraad bestaat uit 33 basisschoolleerlingen uit Assen en wordt jaarlijks opnieuw samengesteld. Verschillende keren per jaar komt deze raad samen om te bespreken wat er speelt in de stad. De kinderburgemeester, die onder meer de bijeenkomsten voorzit, wordt gekozen uit de kinderraad. De kinderburgemeester zal ook samen met burgemeester Marco Out bij sommige openingen van de partij zijn.



Het Asser college wil 50.000 euro uittrekken voor de komende vier jaar voor de kinderraad.