Brand in school Emmer-Compascuum: leerlingen naar huis gestuurd De school is ontruimd (foto: Persbureau Meter)

Alle leerlingen van de Braakhekkeschool in Emmer-Compascuum zijn vanochtend naar huis gestuurd na een brand.

Rond 09.45 uur brak brand uit in de meterkast, die helemaal uitbrandde. Ook smolten de leidingen. De brandweer kon erger voorkomen. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting.



Deze week geen les

Behalve brandschade is er ook rookschade in de school. De leerlingen werden eerst in de buurt opgevangen, maar zijn inmiddels naar huis gestuurd. De brandweer verwacht dat er deze week geen les gegeven meer kan worden op de school.



Volgens de brandweer is het geluk bij een ongeluk dat de brand overdag ontstaan is, omdat hij nu snel is ontdekt.