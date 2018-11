Waarom vermoordde Daniël de V. zijn vriend uit Coevorden?

Daniël de V. uit Holsloot staat vandaag voor de rechter in Zwolle, omdat hij in maart dit jaar Ahmed Alkanany uit Coevorden doodschoot.

De Haandrik bij Holtheme net over de Drentse grens in Overijssel was het decor van de dodelijke schietpartij. De 29-jarige De V. meldde zich na het incident zelf bij het politiebureau in Coevorden. Agenten lieten hem niet binnen en daarom schoot de verdachte een aantal keren op het bureau. Hij werd opgepakt en biechtte zijn daad op.Agenten vonden het zwaargewonde slachtoffer in een berm aan De Haandrik , tussen de Anerweerdweg en de Scheerseweg. De 28-jairge Ahmed was meerdere keren geraakt door kogels. De politie probeerde hem nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De Coevordenaar overleed aan zijn verwondingen.Daniël de V. bekende de moord bij de politie, liet zijn advocaat Judith Kwakman weten. Over het motief voor de moord wilde ze tot nu toe weinig kwijt. "In Coevorden wordt druk gespeculeerd dat het om een drugsgerelateerd misdrijf zou gaan, maar dat is niet zo. De rest zal duidelijk worden tijdens de rechtszaak."Wel waren beide mannen drugsdealers. Ook waren ze volgens Kwakman vrienden van elkaar. De aanleiding voor de schietpartij blijft dus vooralsnog een raadsel. De rechtszaak begint vanochtend om 9.00 uur.De familie Alkanany eist 45.000 euro schadevergoeding.