Inwoners Zuidlaren zitten zonder water Een breuk in de waterleiding in Zuidlaren (foto: Pixabay)

Inwoners van wijken Westeind en Groenkamp in Zuidlaren zitten zonder water vanwege een breuk in de hoofdleiding.

Die ontstond rond half elf. De WMD is bezig om de storing te verhelpen. Wanneer deze verholpen is, is nog niet bekend.