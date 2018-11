Deel dit artikel:













Nieuw-Amsterdam zamelt geld in voor AED bij de basisschool Een voorbeeld van een AED aan de buitenkant van een gebouw (foto: RTV Drenthe)

OBS De Bascule in Nieuw-Amsterdam is een inzamelingsactie gestart voor een AED (automatische externe defibrillator). Om een AED aan te schaffen, is er 2.861 euro nodig.

Geschreven door Janet Oortwijn

Een AED is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij reanimatie. "Er is wel een aantal AED's in de omgeving, maar wij vinden het belangrijk dat er eentje in de buurt van de school altijd beschikbaar is", zegt locatieleider Jacqueline Grupstra.



"Ook gezien de grootte van de school", vervolgt Grupstra. De school telt ongeveer 370 leerlingen. "Er komen bijvoorbeeld ook veel ouders en grootouders en de voorschool en de kinderopvang zitten er ook."



De medewerkers van de school zijn allemaal burgerhulpverlener en kunnen de AED bedienen. Daarnaast is de AED straks 24 uur per dag beschikbaar, doordat deze aan de buitenkant van het gebouw gehangen wordt. Er is nog 150 euro nodig. "We hebben nog twee dagen, maar we gaan er vanuit dat het goed komt", aldus Grupstra.