Sportcast #15: Hoog tijd voor een handbalfusie in Zuidoost-Drenthe?

In deze Sportcast blikken we terug op de ruime nederlaag van Hurry-Up in de Challenge Cup tegen Madeira Andebol uit Portugal. Wordt het tijd voor een fusie tussen Hurry-Up en E&O? De strijd om de landstitel is voor Hurry-Up momenteel uit het zicht en E&O speelt niet op het hoogste niveau in Nederland. Verder aandacht voor amateurvoetbal, want afgelopen weekend werden de eerste periodetitels verdeeld. Zo pakte Annen aan de historische Langeleegte de periodetitel in de derde klasse. En heeft FC Emmen rond de winterstop meer of minder dan 17 punten?

Gasten

Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)

René Posthuma (verslaggever RTV Drenthe)



Presentatie

Leo Wassing



