'Twee evenementen met dezelfde naam is niet logisch'

Twee evenementen met dezelfde naam? Dat kan niet, vindt Philippe Hes van evenementenbureau 4PM in Amsterdam. 4PM organiseert met Oud en Nieuw evenementen onder de naam Hello en eist daarom dat Emmen geen Hello Festival krijgt.

En dat is nou net de nieuwe naam van Retropop. De organisatie maakte dat onlangs bekend. Ze wil niet langer met 'retro' worden geassocieerd, omdat dat thema de lading van het jaarlijkse festival bij de Emmer Rietplas allang niet meer dekt, omdat er ook artiesten van nu optreden.Hes: "Wij hebben de naam vastgelegd bij de Kamer van Koophandel en een merkenbureau. Online hebben we ook een domeinnaam. Voordat we die naam kozen hebben we onderzoek gedaan en daarna alles vastgelegd."Volgens Hes is er veel onduidelijkheid nu Retropop Hello Festival gaat heten. "We worden continue gemaild door boekingsbureaus voor artiesten en ook door bezoekers met vragen erover. Nederland is geen groot land. Twee evenementen gericht op een landelijk publiek is niet logisch.De advocaat van 4PM heeft de organisatie van het Hello Festival een brief gestuurd met het verzoek de naam te veranderen. Volgens Hes is er ook een ultimatum gesteld. De Emmer organisatie overlegt vanmiddag over wat ze gaat doen.