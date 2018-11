Drentse politiek: Nordica en Airport Eelde moeten er zelf uitkomen

De provincie Drenthe wacht de onderhandelingen tussen luchtvaartmaatschappij Nordica Air en Groningen Airport Eelde rustig af, voordat ze zich gaat bemoeien met de discussie. Dat laten verschillende provinciale partijen weten in een reactie op het openbreken van het contract met vliegveld Eelde door Nordica.

Nordica krijgt sinds de start van de lijndienst op Kopenhagen en München geld uit het routefonds als bijdrage in de kosten om de lijn op te starten. Voor elke stoel die niet bezet is, wordt een bijdrage gegeven. Het gaat om miljoenen euro's.Volgens de maatschappij groeit het aantal passagiers op de vluchten gestaag, maar is dat onvoldoende om nu al zonder verlies te draaien. Bovendien staat het vliegtuig te lang stil op Eelde. Dat kost geld en dus wordt er verlies gedraaid. Nordica en Groningen Airport Eelde praten over een nieuwe overeenkomst.In de provinciale politiek worden de onderhandelingen met belangstelling gevolgd. In 2017 hebben alle aandeelhouders van de luchthaven - de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen - afgesproken dat ze in tien jaar tijd 46 miljoen euro investeren. Ook het Routefonds wordt gevuld met tien miljoen euro.VVD-statenlid Johan Baltes vindt de discussie die nu, en dan vooral in Groningen, wordt gevoerd voorbarig. "We hebben ons als VVD hard gemaakt om de luchthaven de kans te geven. We moeten het voortbestaan niet steeds ter discussie stellen. Geef de directie de gelegenheid om te dealen met deze tegenslag."Siemen Vegter van het CDA vindt dat de luchthaven en de luchtvaartmaatschappij er eerst samen uit moeten komen voordat er opnieuw een discussie komt in Provinciale Staten over de luchthaven. "Het is iedereen duidelijk dat je in het begin meer uit het Routefonds moet halen. Eerst wil ik het hele verhaal horen, dan pas zijn wij aan de beurt. Je hebt afspraken gemaakt en die kom je na."Dat de Groninger politiek veel uitgesprokener is, verbaast Vegter. "Ik vind de reacties in Groningen wel erg voorbarig." Diezelfde mening heeft ook fractievoorzitter Roelie Goettsch van de PvdA. "We weten dat de luchtvaart scherpe prijzen en businessmodellen hanteert, maar de hub-gedachte van Groningen Airport Eelde is wel een belangrijke. Daarom hebben we eerder ook ingestemd met investeren in de luchthaven. Mocht de hub-verbinding wegvallen, dan zijn we weer aan zet."De SP in Provinciale Staten in zowel Groningen als Drenthe is al van begin af aan tegen de miljoeneninvestering in de luchthaven. Statenlid Ko Vester liet in Cassata op Radio Drenthe zaterdag weten dat hij het wel zag aankomen. "Het is vooral vakantieverkeer op Eelde. De hub functioneert niet. Het meest opmerkelijke vind ik dat ondernemers uit Drenthe naar China vliegen, maar vertrekken vanaf Schiphol. Dat zegt genoeg."Vraag is of er vanuit het Routefonds ook extra geld naar Nordica moet gaan om de hub-verbinding met Kopenhagen en München in stand te houden. En ook de vraag of de luchthaven nog meer geld moet hebben, ligt gevoelig. "Eerst de onderhandelingen afwachten", zegt fractievoorzitter Roelie Goettsch van de PvdA. "Van een vraag om extra geld kan geen sprake zijn", zo zegt Siemen Vegter van het CDA. "We volgen het op de voet, maar deze discussie helpt op dit moment niet", zo vindt Johan Baltes van de VVD.Ook B en W van Assen willen niet vooruitlopen op de gang van zaken, en laten de raadsfracties weten dat ze de onderhandelingen tussen Nordica en de luchthaven afwachten. "Uitgangspunt blijft het plan 'Investeren in de Internationale Toegangspoort tot het Noorden", aldus B en W.Ondertussen wordt er door Nordica en Groningen Airport Eelde druk onderhandeld over een oplossing. Als die er niet komt, dan komt de kwestie vanzelf bij de aandeelhouders terecht.