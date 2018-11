Politiebureau Beilen blijft open tot er een andere plek is gevonden

Het politiebureau in Beilen blijft open totdat er een nieuwe locatie in het dorp is gevonden. Dat laat de politie vandaag weten. In april van dit jaar werd bekend dat het bureau aan de Ettenstraat in 2019 gaat sluiten.

Aanvankelijk werd gedacht dat dit in januari al zou gebeuren. Maar de politie verzekert dat dat niet het geval is, zolang er geen nieuwe plek is. "De politie blijft in Beilen aanwezig. Over de vorm wordt overleg gevoerd met de gemeente Midden-Drenthe", zegt politiewoordvoerder Anthony Hogeveen. "Feit is dat er wordt gekeken naar een andere fysieke plek in die plaats."Volgens Hogeveen wordt er op korte termijn wel gekeken naar een aanpassing van de dagelijkse openingstijden van het bureau in Beilen.Het nieuws dat het politiebureau in Beilen sluit , sloeg in april in als een bom en houdt de gemoederen in de gemeente Midden-Drenthe nog steeds bezig. Inwoners maken zich zorgen over de zichtbaarheid van de politie op straat en ook gemeenteraadsleden lieten hun kritiek in de afgelopen vergaderingen blijken. Burgemeester Mieke Damsma zei destijds te zijn verrast door de concreetheid van de plannen van de politie en dat ze om tafel zou gaan met de partijen.Ruim een half jaar en veel gesprekken tussen de gemeente en de politie later is nog geen definitieve oplossing gevonden. Het politiebureau sluit nog steeds als gevolg van een bezuinigingsmaatregel, maar waar de wijkagenten naartoe gaan, is niet duidelijk. Er zou gesproken worden over een politiepost in het gemeentehuis in Beilen.De sluiting van het bureau in Beilen is een bezuinigingsmaatregel van de politie. "Doordat in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van digitale mogelijkheden merken wij een verschuiving in de aanloop naar de politiebureaus", aldus Hogeveen.