Drents Museum scoort goed met Iran-tentoonstelling

Ruim 114.000 bezoekers kwamen de afgelopen maanden af op een tentoonstelling over Iran in het Drents Museum in Assen. Daarmee staat de tentoonstelling in de lijst van best bezochte exposities van het museum.

eindigde dit weekend. Vijf maanden lang waren zo'n tweehonderd vondsten uit een van de oudste en meest bijzondere culturen van de wereld te zien. Ze zijn afkomstig uit het National Museum of Iran in Teheran. De tentoonstelling is genomineerd voor de Global Fine Art Award . Die award wordt wel gezien als de Oscars voor de museumwereld. De uitreiking daarvan is volgend jaar in New York op 12 maart.Nu de tentoonstelling over Iran is opgeruimd, wordt de zaal ingericht voor een nieuwe archeologische tentoonstelling. Op 16 december iste zien. De tentoonstelling, met zo'n driehonderd objecten, gaat over piramiden, sieraden en schatten van de Nubiërs. Ze zijn afkomstig uit het Museum of Fine Art in Boston in de Verenigde Staten.