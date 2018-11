Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'DigiDetox' begonnen voor zes jongeren De jongeren moeten het een week zonder mobieltje doen (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe)

Een week lang geen WhatsApp, Netflix, Spotify, Facebook, Instagram en je favoriete televisieprogramma's. Zou jij dat kunnen? Zes leerlingen van theaterschool Loods13 in Emmen vroegen zich dat af. Ze trekken een week lang de stekker uit hun smartphone, laptop en televisie.

Geschreven door Dylan de Lange

Nog even snel de agenda's overschrijven op papier, snel nog even wat vrienden via WhatsApp inlichten over hun digitale absentie en dan is het zover. De jongeren leveren hun mobieltjes in bij begeleider Eva Wortmann, die ze veilig opbergt in de kluis. Een week lang blijven ze daar in liggen. Al die tijd verblijft het zestal in het pand van Loods13: tijd voor een zogeheten DigiDetox.



Thomas-Timo Bruinsma, Sara Janse, Nina Maris, Femke Torensma, Julia Dubbelboer en Judith Haan willen met dit project ervaren hoe het is om zonder digitale middelen te leven en zo inspiratie opdoen voor nieuwe voorstellingen.



Overmatig telefoongebruik

"We waren aan het brainstormen over nieuwe onderwerpen voor onze shows en telkens kwamen we uit op het overmatig telefoongebruik als voorbeeld van iets waar jongeren in Emmen tegenaan lopen", vertelt Femke. "Daarom gaan we zelf het tegenovergestelde ervaren."



Natuurlijk levert zoiets tegenwoordig problemen op. Hoe vind je de reistijden van het openbaar vervoer? Hoe weet je of er wijzigingen zijn in je schoolrooster? Hoe volg je bijvoorbeeld de wedstrijd van het Nederlands Elftal vanavond?



Radio luisteren

Op dat laatste heeft Judith een antwoord: "Ik had opgezocht wanneer en hoe laat de wedstrijd is en op welke frequentie die te horen is. Dan zet ik gewoon de radio aan, want dat mag wel. Ik heb ook veel cd's meegenomen, dus Spotify hoeven we ook niet te missen."



"Een mobieltje veroorzaakt gemakzucht. Je hebt altijd alles bij de hand, je kunt alles opzoeken binnen enkele seconden", bekent Femke. "Daarnaast biedt het entertainment. Even door Instagram of Facebook scrollen, YouTube-video's kijken. Ik ben niet verslaafd, maar ik denk wel dat ik dat ga missen."



Boeken in plaats van websites

Toch hebben de zes zich voorbereid op deze week, zodat ze zich niet hoeven te vervelen. Spelletjes, boeken en een radio zijn meegebracht voor het entertainment en daarnaast moeten ze voorstellingen voorbereiden en naar school, wat ook lastig gaat worden zonder internet. Sara heeft in ieder geval al geregeld dat ze alleen boeken kan gebruiken in de les.



De eerste presentatie van de theatergroep is op woensdag 28 november om 20.00 uur in het theater van Loods13.