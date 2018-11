Formule 1 wil profiteren van 'Max Verstappen-factor'

Komt de Formule 1 in 2020 naar Assen of naar Zandvoort? Daar is nog altijd geen duidelijkheid over, maar de kans dat er in ieder geval ergens in Nederland geracet wordt, lijkt groot. "We zijn zeer geïnteresseerd in een race in Nederland", zegt commercieel directeur Sean Bratches van de Formule 1.

In een interview met Reuters gaat hij in op de mogelijke terugkeer van de Formule 1 naar Nederland. Het circuit van Zandvoort zou nadrukkelijk in beeld zijn, waardoor de races waarschijnlijk aan de neus van Assen voorbij zullen gaan. Het TT Circuit in Assen wil ook graag de Formule 1 binnenhalen."We voeren daar [in Zandvoort, red.] productieve gesprekken en ik ben voorzichtig optimistisch dat we iets kunnen doen dat de fans in dat gebied zal verrassen", aldus Bratches, die met een Nederlandse Formule 1 wil profiteren van de populariteit van Max Verstappen. Assen wordt in het interview niet genoemd.De Formule 1 maakte onlangs bekend dat er in 2020 in Vietnam geracet gaat worden. Dat is een doorn in het oog voor sommige fans, die vinden dat de organisatie te weinig oog heeft voor de Europese roots. Historische races, zoals op het circuit van Silverstone, Monza en Hockenheim hebben het niet gemakkelijk. Die contracten lopen volgend jaar af en het is nog maar de vraag of die vernieuwd worden. De drie circuits hebben het financieel moeilijk.Liberty Media, dat de commerciële rechten van de Formule 1 bezit, lijkt op twee gedachten te hinken. "Vanuit historisch oogpunt is het onze bedoeling om de zogeheten 'heritage circuits' te vernieuwen", vertelt Bratches. "We denken dat het een belangrijk deel van de Formule 1 is."Maar aan de andere kant beseft Bratches dat Liberty Media een bedrijf is. "We hebben verplichtingen naar onze partners en de teams om het maximale uit de investeringen te halen. We proberen dat in balans te brengen met de moeilijkheden van sommige van deze onderhandelingen."Assen heeft nog altijd de hoop dat de Formule 1 naar Drenthe komt. Voorzitter Arjan Bos liet eerder al weten dat het circuit volgende winter sowieso wordt aangepast voor de Formule 1, of het evenement er in 2020 nou komt of niet.