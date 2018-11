'Techniek is niet vies, en je heb gegarandeerd een baan'

Wie wil er nu niet gegarandeerd een baan na zijn opleiding? Kies dan vooral een mbo-opleiding techniek, is het devies van docent elektrotechniek Joop Keizer van het Drenthe College in Assen. "Maar helaas hebben we last van een verkeerd imago. Namelijk dat het vies werk is. Dat is al lang niet meer zo."

Het is vandaag de dag van het mbo. En dat is niet uit luxe. Want er is een schreeuwend tekort aan mensen die met de handen willen werken, zoals in de horeca, de bouw, maar vooral in de techniek."Maar op de basisschool gaat het al mis. Er is daar veel te weinig aandacht voor de technische vakken, waardoor te weinig leerlingen kiezen voor mbo-techniek. Terwijl er een schreeuwend tekort is. Je hebt na je opleiding niet alleen gegarandeerd een baan, maar ze betalen er ook nog eens goed voor, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt", aldus Keizer.Op het techniekcentrum van het Drenthe College in Assen zitten leerlingen waar de vonk wel is overgeslagen. "Iets moois maken, een groot project, dat lijkt me wel wat", zegt lasser Thomas. Peter uit Nieuw-Weerdinge, die bezig is met praktijkexamen elektrotechniek, ziet het helemaal zitten, als hij straks eigenhandig heeft meegewerkt aan alle bedrading en stopcontacten in een nieuwbouwwoning. "Als het licht brandt, en ik heb daar een steentje aan bijgedragen, dan geeft je dat toch een gevoel van trots", glundert hij.Buiten sleutelt Rémo uit Beilen aan zonnepanelen. "Ik wil eigenlijk de kant van de beveiligingstechniek op, maar dit is een goede basis." Op het techniekcentrum worden mbo-leerlingen klaargestoomd voor het vak van installatietechniek, elektrotechniek en werktuigbouw. Het heilige vuur brandt van binnen bij de mbo'ers, en ze verwachten straks na hun opleiding direct aan het werk te kunnen. Maar er zijn dus dringend meer Peters, Rémo's en Thomassen nodig, om alle vacatures te vullen.Het Drenthe College wil in februari van start met de Techniek Academie, waarbij mbo-studenten, maar ook zij-instromers, geschoold worden in samenwerking met het regionale bedrijfsleven, en dan bij de bedrijven zelf. "Het is een werkleerplek, waar ze precies die opleiding krijgen die het bedrijf nodig heeft. Want die willen gelijk met deze studenten verder binnen het eigen bedrijf. Dus krijgen ze meteen de juiste scholing die nodig is voor de werkplek", vertelt projectmanager Ageeth de Boer.Een eerste inventarisatie onder het bedrijfsleven heeft uitgewezen dat er zo een paar honderd vacatures zijn voor technisch personeel, zegt Nijboer. "Dus dat geeft wel aan hoe groot de behoefte is aan technische handjes. Het is echt booming."Toch zijn er nog onvoldoende leerlingen om via de Techniek Academie alle werkplekken te vullen. "We hebben met z'n allen minder kinderen te verdelen. En nog altijd overheerst het beeld dat technische beroepen zwaar en vies zijn, maar dat is allang achterhaald."Naast jonge mbo-studenten hoopt Nijboer voor instroom naar de Techniek Academie ook te vissen uit de vijver van belangstellenden die via omscholing of bijscholing toekomst zien in techniek. "Binnen de ICT verdwijnen banen. Die kunnen heel goed via onze academie doorstromen naar een technische baan, want ook in de techniek vindt een automatiseringsslag plaats via besturing en programmering. Dus een prima plek om verder te gaan", aldus Nijboer.Bedoeling is dat de Techniek Academie in februari van start gaat.