Gratis panelen voor omwonenden zonnepark Alteveer

Bewoners uit de omgeving van Alteveer krijgen twaalf gratis zonnepanelen aangeboden van de ontwikkelaar van een zonnepark. Maar de actiegroep Zonnepark Trekgatenweg Nee waarschuwt dat bewoners die daaraan meedoen automatisch instemmen met de komst van het zonnepark.

Komende donderdag belegt initiatiefnemer Richard Kimman een informatieavond over zijn aanbod in dorpshuis De Alke. Hij biedt gratis twaalf zonnepanelen met een omvormer aan. Alleen de installatie op het dak en in de meterkast moeten mensen dan nog zelf betalen.Kimman doet zijn aanbod in een brief aan zestig omwonenden van het toekomstige zonnepark. Mensen die al zonnepanelen op het dak hebben kunnen het aanbod doorgeven aan'familie, vrienden of bekenden binnen de gemeente Hoogeveen'.Richard Kimman: "Ik vind het belangrijk dat ik draagvlak heb. Vanaf dag één wil ik mensen mee krijgen voor mijn plan. En naast dit aanbod wil ik alle inwoners van Hoogeveen een aanbod doen op grond van de scherpe inkoopprijs die ik heb kunnen bedingen."Kimman schrijft dat hij zijn aanbod doet namens 'ik en mijn team'. Behalve projectontwikkelaar GroenLeven hoort daar nog een andere ondernemer bij als adviseur, licht Kimman toe. Door de lage prijs gaat de terugverdientijd van de panelen van ruim acht tot tien jaar naar vijf tot zes jaar. "Komende donderdag hoop ik heel veel mensen te enthousiasmeren."Of dat lukt is de vraag. De Actiegroep Zonnepark Trekgatenweg Nee spreekt van 'omkoping'. Woordvoerder Wessel Bakker: "Het lijkt op omkoping. Het is een cadeautje om dan vervolgens voor zijn plan te zijn.""Kimman's aanbod is geldig tot 1 december. Hij wil handtekeningen voor zijn plan. Twaalf panelen kosten hem misschien 1.000 tot 1.500 euro. Dan is dat in totaal dus 60.000 tot 90.000 euro om medestanders te vinden. Dat valt voor hem wel mee", zegt Bakker.Richard Kimman hoopt de omgeving in elk geval mee te krijgen en zegt al een aantal handtekeningen binnen te hebben. De Actiegroep is benieuwd wie dat dan zijn. Bakker: "Wij adviseren in elk geval er niet op in te gaan."De ontwikkeling van het zonnepark van 55 hectare groot gaat ondertussen niet van een leien dakje. Het plan dat als een van de eerste zonneparkinitiatieven in de gemeente Hoogeveen bekend werd, hoorde niet bij de vijf parken die in september een vergunning hebben gekregen.De gemeente Hoogeveen is inmiddels bezig de voorwaarden voor de benodigde vergunning aan te scherpen. Daarbij gaat het vooral om een betere omschrijving van de voorwaarde dat een park draagvlak in de omgeving moet hebben.