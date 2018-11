Meer geiten in Drenthe, aantal geitenboeren neemt af

Het aantal geiten in Drenthe neemt toe. De provincie telt dit jaar zo'n 1.600 melkgeiten meer dan vorig jaar. Daarentegen daalde het aantal melkgeitenhouders in onze provincie juist licht.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Onze provincie telt nu in totaal 13.630 melkgeiten.Opmerkelijk is dat er dit jaar minder melkgeitenhouders zijn dan in 2017. Vorig jaar waren er nog twintig melkgeitenhouderijen, nu zijn er nog negentien over.Dat betekent dat de bedrijven gemiddeld meer geiten hebben dan voorheen. Al jaren is die schaalvergroting een trend, ook bij ander vee, zoals koeien en kippen.Drenthe telt relatief weinig melkgeitenhouderijen. Alleen Flevoland, Groningen en Zeeland tellen minder geitenboeren. De meeste geitenhouderijen staan in Noord-Brabant en Gelderland.