Psychiatrisch onderzoek treinaanrander Coevorden bijna klaar

Het Pieter Baan Centrum (PBC) is bijna klaar met het psychiatrisch onderzoek naar de 22-jarige Amjad A., uit Utrecht. A., beter bekend als de treinaanrander, staat terecht voor de aanranding van vier meisjes.

Er was vandaag een voorbereidende zitting in de zaak tegen A., meldt RTV Utrecht . Een strafeis wordt begin volgend jaar verwacht. Aanstaande woensdag verwacht het PBC het onderzoek af te kunnen ronden.De treinaanrander sloeg op 5 februari toe in een coupé tijdens een reis van Emmen naar Coevorden. Hij probeerde een meisje te zoenen en greep haar in haar kruis. Bij een fietsenstalling op het station van Coevorden randde hij het slachtoffer opnieuw aan. Uiteindelijk wist ze weg te rennen.De man was een paar maanden later te zien op camerabeelden in Opsporing Verzocht. Na een tip bleek dat hij al bijna twee maanden vastzat voor drie soortgelijke aanrandingen in Utrecht. Hij sloeg daar toe op 14, 15 en 16 februari, volgens het Openbaar Ministerie.A. wordt ervan beschuldigd dat hij zijn eerste slachtoffer in Utrecht achtervolgde vanaf de bushalte. A. zou zeer dicht op haar zijn gaan staan en haar billen hebben betast. Pas toen het meisje dreigde dat ze zou gaan schreeuwen, stopte hij.Een ander slachtoffer betastte hij op de roltrap bij het Centraal Station in Utrecht. "Wie denk je wel dat je bent", zei het meisje. A. nam even later dezelfde bus en stapte bij dezelfde halte uit als het slachtoffer. Vervolgens betastte hij haar. Een derde slachtoffer in Utrecht werd aangerand en achtervolgd. A. zou haar hebben opgewacht toen ze een winkel in winkelcentrum Hoog Catharijne in vluchtte.De verdachte en zijn advocaat waren vandaag niet bij de zitting. Het lukte de rechtbank niet direct een definitieve datum voor de inhoudelijke behandeling vast te stellen. Hoogstwaarschijnlijk wordt het ergens tussen half januari en half februari. De zaak is voor onbepaalde tijd geschorst.