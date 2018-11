Deel dit artikel:













Gewapende woningoverval in Schoonebeek [update] Er is een overval geweest (Foto: De Vries Media)

Aan de Diekmaat in Schoonebeek is vanavond een gewapende overval gepleegd. Volgens de politie is een woning overvallen. De bewoner is niet gewond geraakt.

"Twee mannen met bivakmutsen overvielen de bewoner en gingen er met een onbekende buit vandoor", aldus de politie. Het is nog niet duidelijk wat voor wapen er gebruikt is.



De twee daders zijn vertrokken in een donkere sedan richting Nieuw-Amsterdam. De auto heeft een geel kenteken. Mensen die de auto zien rijden, wordt verzocht 112 te bellen.