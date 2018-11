Deel dit artikel:













Emmen krijgt mogelijk appartementencomplex voor demente ouderen Het complex moet op het Ridderveld komen (Foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

Op het Ridderveld in Emmen komt waarschijnlijk een appartementencomplex voor dementerende ouderen. Het complex zal 26 banen opleveren.

Dat zegt Annemieke Bambach, initiatiefnemer van Het Gastenhuis, zoals het complex gaat heten.



Wonen zoals thuis

Volgens Bambach kunnen mensen met dementie in het gastenhuis wonen zoals thuis. "Veel van onze bewoners ervaren de overgang naar het Gastenhuis dan ook als een gewone verhuizing. Ze leven er volgens hun eigen ritme, oefenen hun eigen hobby’s uit en hebben een appartement waarin ze hun karakter weerspiegeld zien", legt ze uit.



Omwonenden positief

De plannen zijn drie maanden geleden aan de gemeente Emmen gepresenteerd en onlangs ook aan de omwonenden van het Ridderveld. De gemeente staat er volgens de initiatiefnemers welwillend tegenover en ook de eerste reacties uit de buurt zijn positief volgens Bambach.



Vorig jaar kwam de buurt nog in actie tegen woningbouwplannen op het Ridderveld. De Emmenaren waren bang dat de jeugd hun geliefde speelveldje kwijt zou raken. Die zorg hoeft men niet langer te hebben, want het grootste deel van Ridderveld blijft onbebouwd en beschikbaar voor de buurt



Tweede in Drenthe

De organisatie heeft vestigingen op verschillende plekken in Nederland. Emmen wordt, naast Roden de tweede plek waar in Drenthe een Gastenhuis gebouwd gaat worden. De kleinschalige opvang is waarschijnlijk in 2020 gereed en biedt dat plaats aan maximaal 22 mensen.