Buurtmoestuinen Assen willen status als groene buurtvoorziening

Buurtmoestuinen in Assen willen een vaste plek met voldoende planologische bescherming en gebruikszekerheid. Ze moeten gezien worden als 'groene buurtvoorziening' met een zelfstandig beheer met en voor de buurt.

Daarvoor pleit Gerard Wezenberg van 'Stek en Streek', een organisatie uit Assen die zich bezig houdt met groenprojecten in dorpen en steden en met buurtmoestuinen. Wezenberg treedt op namens de buurtmoestuingroepen Assen Oo(g)st, Valkenstijn, De Klenckestraat en Schakelveld.In Assen staan twee van deze buurtmoestuinen op het punt om te verdwijnen door woningbouw. Het gaat om het Schakelveld en de Klenckestraat . B en W stellen dat ze verder weinig kunnen doen, omdat de buurtmoestuinen van meet af aan een tijdelijke status hadden.De initiatiefnemers wisten dat het gezamenlijk telen van groente met de buurt niet voor eeuwig zou zijn, omdat het bestemmingsplan bebouwing toelaat.Om te voorkomen dat buurtmoestuinen na een paar jaar weer moeten verdwijnen, pleit Wezenberg voor een gemeentelijk groenbeleid in Assen waarin buurtmoestuinen een vaste plek krijgen. Er hoeft niet perse geld tegenover te staan, maar wel een status die meer bescherming biedt."En Assen hoeft niet opnieuw het wiel uit te vinden, want er zijn in ons land al meer dan honderden buurtmoestuinen actief. Die ervaringen kunnen gedeeld worden en er zijn voldoende onderzoeksrapporten. Het gaat nu om de politieke wil van het college", aldus Wezenbeg.Een vaste plek, met gebruikszekerheid, zou geregeld moeten worden in een beheersovereenkomst. Die moet getekend worden door een moestuingroep, een buurtvertegenwoordiging en de gemeente.Assen zou daarbij een voorbeeld kunnen nemen aan de stad Groningen, adviseert Wezenberg, waar het buurtmoestuin-concept van 'Eetbare Stad' wordt toegepast.