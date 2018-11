Senioren Belang mengt zich in provinciale verkiezingsstrijd

Senioren Belang doet volgend jaar mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. Bé Hoekstra, voormalige voorman van Senioren Belang Noord (SBN), stelt zich verkiesbaar en laat weten wat het doel is van de partij.

"We proberen twee zetels te behalen. Maar ik denk dat drie ook moet lukken", zegt Hoekstra, die blij is bij SB te zitten "Er zit veel kwaliteit bij Senioren Belang. Bovendien heb ik bij deze partij de kans om mensen op te leiden die het na mij moeten voortzetten."Senioren Belang is niet de enige ouderenpartij die in Drenthe meedingt om de zetels. 50Plus doet ook mee aan de verkiezingen. "We verschillen van deze partij omdat zij zich bijvoorbeeld meer richten op de landelijke problematiek. Onze accenten liggen meer op Drenthe, dat is onze taak", zegt Hoeksema.Hoeksema zat tot maart in de gemeenteraad van Emmen. Eerst voor DOP, de Drentse Ouderenpartij Partij, maar ahij splitste zich af na een ruzie met fractievoorzitter Ton Schoo van DOP en ging verder onder de naam Senioren Belang Noord. Beide ouderenpartijen vielen bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen buiten de boot. 50PLUS Emmen kwam er als nieuwkomer wel in.Hoeksema en Schoo komen elkaar nu weer tegen in de provinciale verkiezingsstrijd. Want Schoo is kandidaat voor 50PLUS Drenthe en staat op plek 2.Ook Forum voor Democratie heeft laten weten zich in de Drentse verkiezingsstrijd te mengen, evenals de Partij voor de Dieren (PvdD). Beoogd lijsttrekker voor de PvdD is Thea Potharst uit Assen. Zij zit sinds 2015 in het algemeen bestuur van waterschap Hunze en Aa's namens de PvdD. Dat heeft 2 zetels in het waterschapsbestuur.