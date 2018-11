Assen bezorgt paspoort straks ook thuis

Assen bezorgt vanaf komend jaar reisdocumenten als paspoort of identiteitskaart ook thuis. Het gaat in eerste instantie om een proef van een jaar.

De extra service kost wel 13,48 euro. Dat is de prijs die een gespecialiseerde bezorgdienst voor de bezorging in rekening brengt.Volgens de wet moet de aanvrager van een reisdocument persoonlijk aanwezig zijn bij de aanvraag en ook bij de afgifte. Om zichzelf een tweede rit naar het stadhuis te besparen kunnen Assenaren aangeven dat ze hun paspoort of identiteitskaart bezorgd willen krijgen. Ook kunnen ze de bezorglocatie kiezen. Voorwaarde is wel dat ze hoogstpersoonlijk het document in ontvangst nemen.Na een proeftijd van een jaar wil Assen het bezorgen van reisdocumenten evalueren. Coevorden en De Wolden gingen Assen al voor met het initiatief om paspoorten thuis of op een ander gewenst adres te ontvangen.