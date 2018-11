Geld voor privémuziekles in Assen smaakt naar meer

Assen weet niet hoeveel minimagezinnen er in september aanspraak hebben gemaakt op de subsidiepot voor privémuziekles. "Er was geen inkomenstoetsing, omdat de regeling bedoeld was voor alle Assenaren", aldus B en W.

Per 1 september begon Assen met de nieuwe subsidieregeling Individuele Muzikale Vorming. Er zat 20.000 euro in de pot, waarbij maximaal tweehonderd euro subsidie per kind mocht worden verstrekt. De gemeente ontving 113 aanvragen, maar na honderd toewijzingen was het geld op.De subsidiepot was een proef, waarmee de gemeente Assen kinderen wil stimuleren een muziekinstrument te leren bespelen. Het is bedoeld om talentontwikkeling te stimuleren.Binnen een paar weken was de pot al leeg. Bij de PvdA bestonden twijfels of de steun wel op de juiste plek terecht was gekomen, namelijk bij minimagezinnen.Volgens het college was het een algemene regeling, bedoeld voor alle gezinnen in Assen. Voor minima zijn andere regelingen om kinderen naar muziekles, dansles of andere culturele activiteiten te laten gaan. Daarvoor bestaat het Jeugdfonds Sport & Cultuur dat via het Kindpakket in Assen kan worden aangevraagd.Het extra steuntje in de rug voor privémuziekles is daarom volgens het college ook niet speciaal bij minimagezinnen onder de aandacht gebracht. "De doelstelling van de regeling is het breed stimuleren van talentontwikkeling onder alle Assenaren."Of Assen de nieuwe muzikale steunregeling ook een vervolg geeft, en dan eventueel wel speciaal bij minimagezinnen onder de aandacht brengt, daarvoor is het nog te vroeg, aldus B en W. "Deze vraag kunnen we pas beantwoorden nadat we de regeling samen met het Jeugdfonds hebben geëvalueerd."