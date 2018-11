Bodem daalt het snelst rond Emmen, Hoogeveen en Wilhelminaoord

In de omgeving Emmen, regio Hoogeveen en het gebied rond Wilhelminaoord gaat het komende jaar de bodem het meest dalen. Dat blijkt uit de bodemdalingskaart van het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG).

Met de kaart hebben experts de verwachte bodemdaling voor de komende jaren in kaart gebracht.In Drenthe is de bodemdaling beperkt. Voor Noordoost-Groningen zijn de problemen het grootst. Daar dreigt de bodem met een kleine zeven millimeter te dalen. Ook in het zuidwesten van Flevoland en de Randstad daalt de bodem fors.Volgens onderzoeksleider Ramon Hanssen van de TU Delft laat de kaart de ernst van het probleem van bodemdaling in Nederland goed zien. De kaart geeft, naast de verschillende grondsoorten in Nederland, ook de locatie van olie- of gasvelden aan."De kaart wordt actueel gehouden met de nieuwe satellietmetingen die dagelijks beschikbaar komen. Hierdoor kan bijvoorbeeld worden bijgehouden of de bodemdaling afneemt bij verminderde gaswinning in Groningen."Volgens de onderzoekers wordt de versnelde bodemverzakking onder meer veroorzaakt door de relatief warme zomers, waardoor veenbodems meer uitdrogen. Ook delfstoffenwinning en het zwaar belasten van veen-kleigrond door gebouwen en asfaltwegen spelen een rol.De nieuwe kaart is te zien op de website bodemdalingskaart.nl.