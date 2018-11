Burgemeester onder de hamer voor nieuwe Dingspilhuus Diever

Om het oude en versleten Dingspilhuus in Diever te vervangen, komt er bij de scholengemeenschap Stad en Esch een nieuw gebouw. Die doet dienst als sportzaal en dorpshuis. Door middel van een veiling moet de feestelijke opening bekostigd worden.

Maar liefst twintig jaar is er gedebatteerd over het oude pand. Opknappen, herbouwen, of moest er toch een nieuw pand komen? Uiteindelijk is voor het laatste gekozen.Voor de opening wordt flink uitgepakt. Op 3, 4 en 5 april is er feest, samen met Stad en Esch. "We willen het goed doen en zoeken zo de verbinding", zegt spreekbuis Alfred Schoenmaker.Om het feest te financieren wordt er een veiling georganiseerd. En geen alledaagse. Er komen verschillende activiteiten onder de hamer."Zo kun je een dag met burgemeester Rikus Jager op pad gaan om te kijken hoe zijn dag eruitziet, kan er een muziekkorps bij jou thuis komen spelen en is het mogelijk om een helikoptervlucht van Diever naar Lelystad te maken", zegt Schoenmaker. "Ongebruikelijke dingen die enorm leuk zijn om te doen."Schoenmaker verheugt zich op de komst van het nieuwe Dingspilhuus. "We zitten al jaren te wachten op deze nieuwe sport- en ontmoetingszaal. Dat wordt nu eindelijk gerealiseerd", vertelt Schoenmaker. "En dat is erg belangrijk, want het dorp moet aantrekkelijk blijven."