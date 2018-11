Deel dit artikel:













Gemeente houdt komst groot winkelbedrijf naar Stationsgebied Hoogeveen tegen Er mag geen groot winkelbedrijf komen op het NCH-gebied in Hoogeveen (foto: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel)

Een groot winkelbedrijf dat zijn oog heeft laten vallen op het voormalige NCH-terrein aan de Griendsveenweg in Hoogeveen, moet op zoek naar een andere locatie. Dat heeft de gemeenteraad besloten. De winkel zou niet passen in de toekomstige plannen die de gemeente heeft met het gebied.

Het bedrijf heeft zich nog niet gemeld bij de gemeente, toch is er nu al een beslissing genomen. "We kregen signalen dat een groot winkelbedrijf zich wil vestigen op het terrein", legt wethouder Erik Giethoorn uit. "Dat zou een ongewenste ontwikkeling zijn, die niet strookt met de op te stellen gebiedsvisie."



'Weinig bekend'

Welk bedrijf zich op het voormalige NCH-terrein wil vestigen, houdt de gemeente geheim. Maar volgens de wethouder is het wel noodzakelijk dat er nu wordt ingegrepen. Zo kan worden voorkomen dat de partij voor de rechter kan afdwingen dat zij er wel mogen bouwen.



De VVD, GroenLinks en D66-raadslid Martin Rutgers stemmen tegen het besluit. Volgens raadslid Debbie Bruijn van de VVD is het raar om voor te stemmen, omdat er zo weinig bekend is over de reden van het besluit.



Bestemmingsplan

Op dit moment wordt er gewerkt aan nieuw bestemmingsplan met een gebiedsvisie en detailhandelsvisie voor het gebied. Dat moet over ongeveer een jaar klaar zijn.