OM eist tien jaar gevangenisstraf en tbs voor moord bij Holtheme De verdachte Daniël de V. in de rechtbank in Zwolle (tekening: Annet Zuurveen)

Het Openbaar Ministerie eist tien jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor de moord op Ahmed Alkanany bij Holtheme. Daniël de V. schoot het slachtoffer afgelopen maart dood op een afgelegen plek.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Schuldbewust en rustig zit Daniël de V. vandaag voor de rechter in Zwolle. Op 4 maart maakt hij met zes pistoolschoten een einde aan het leven van zijn beste vriend Ahmed Alkanany. Getuigen, vrienden, niemand kan zich voorstellen dat Daniël dit heeft gedaan. De V. was bang voor het slachtoffer, omdat hij werd afgeperst.



Opgevangen door ouders Ahmed

"Twaalf tot veertien jaar lang waren we als broers. Dit is de domste fout die ik ooit heb gemaakt", aldus de 29-jarige De V. De verdachte, die al op zijn vijftiende het huis uit ging, werd meerdere keren opgevangen door de ouders van Ahmed.



De stiefvader en een zus van Ahmed staan daar in hun slachtofferverklaringen uitgebreid bij stil. "De geestelijke klap is niet te boven te komen. Onze deur stond altijd voor je open", aldus de stiefvader. ​"Waren al die tijden die je met Ahmed hebt doorgebracht nep?", vraagt zus Fatima van het slachtoffer zich af. "Je hebt je leven dat door God is gegeven alleen maar gebruikt voor slechte dingen."



300 gram cocaïne

Daniël was drugsdealer en verkocht zo'n driehonderd gram cocaïne per maand. Hij verdiende daarmee maandelijks zo'n 15.000 euro, houdt de rechter hem voor. De verdiensten zouden mogelijk de reden zijn voor Ahmed om Daniël af te persen. Het blijft een theorie, want Daniël de V. wil daar zelf niet op ingaan.



Keer op keer benadrukt de verdachte dat hij voor de rechters zit om boete te doen en niet om zichzelf te verdedigen. "Ik gebruikte veel cocaïne maar daar wil ik het niet op afschuiven." Daniel de V. werd mede door zijn drugsgebruik steeds angstiger voor Ahmed.



Op 4 maart, de dag van de moord, is De V. aan het eind van de ochtend nog bij de woning van Ahmed geweest. Ahmed wilde duizend euro hebben. "Ik heb niet meer dan 260 tot 280 euro bij elkaar kunnen verzamelen door het verkopen van drugs", aldus de verdachte.



Als De V. wegrijdt bij Ahmed begint hij zich af te vragen wat Ahmed hem aan gaat doen als hij het geld niet heeft. Ahmed zou hem in het verleden al hebben bedreigd.



Neerschieten Ahmed

Om ongeveer kwart voor zes belt Daniel de V. Ahmed op om af te spreken op de plek aan De Haandrik bij Holtheme. Als Ahmed op hem af komt schiet hij vier keer op het slachtoffer.



Als zijn beste vriend op de grond ligt schiet hij nog een keer op het hoofd. Daarna is hij direct naar het politiebureau gereden. De V. zegt dat hij zich er weinig van kan herinneren. "Het was als een nachtmerrie."



De V. schiet twee keer op de deur van het politiebureau als er niet wordt opengedaan. Hij roept dat hij neergeschoten wil worden door de politie en bekent zijn daad.