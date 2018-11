Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Aanbodkrapte van koopwoningen in Assen Dit nieuwe appartementencomplex komt aan de Vredeveldeweg in Assen-Oost (foto: BruZan Ontwikkeling)

In Assen is het aanbod van nieuwbouw koopwoningen het afgelopen half jaar fors gedaald, van 83 naar 50. Sinds de start van de monitor in 2003 was er niet eerder zo'n beperkt aanbod van nieuwbouwwoningen in de provinciehoofdstad.

Geschreven door Margriet Benak

Dat blijkt uit de Asser Woningmarkt Monitor 2018 over het eerste half jaar.

Uit het beschikbare aanbod zijn in de eerste zes maand 75 nieuwbouwwoningen verkocht. Dat is de helft van wat er in het laatste half jaar van 2017 werd verkocht, toen ging het nog om 154 woningen. Appartementen en rijwoningen verkochten het beste.



Krapte bestaande koopwoningen

De verkoop van bestaande woningen zit in Assen de afgelopen jaren sterk in de lift, maar ook daar is forse aanbodkrapte. Kopers hadden het afgelopen jaar de keuze uit 200 woningen per kwartaal. Dat is in tien jaar niet zo laag geweest.



Meer druk op huursector

De druk op de sociale huurmarkt nam het afgelopen jaar ook toe. Dat komt mede door grote herstructureringsprojecten van Actium. De corporatie is druk met renovatie, en met nieuwbouw voor sloop. Daardoor is er extra druk op de woningvoorraad door herhuisvesting van veel huishoudens, deels tijdelijk.



De vraag naar sociale huurwoningen blijft groot, en het aanbod beperkt. Bijna 6.500 staan in Assen als woningzoekende ingeschreven voor een huurhuis, waarvan er 650 echt actief op zoek zijn. Het gaat dan vooral om kleine huishoudens van één of twee personen. De wachttijd is gemiddeld vijf jaar en een maand, dat is iets langer dan vorig jaar.



Hard aan de slag met bouw

Maar Assen is bezig wat aan de krapte te doen. In de eerste helft van dit jaar is voor in totaal 295 woningen een bouwvergunning verleend: 259 nieuwbouwwoningen, waarvan 129 huur en 166 koop, en voor 36 appartementen, die in lege kantoor- of winkelpanden komen.



Verder zijn over het eerste half jaar 113 nieuwbouwwoningen opgeleverd, waarvan 45 huur- en 68 koopwoningen. Daarnaast kwamen er 23 huurstudio's in het centrum bij, door verbouw van panden. In totaal werden 165 huurwoningen gesloopt vanwege herstructurering.



Ook zit er qua bouw nogal wat in de pijplijn. Halverwege dit jaar staan er 590 huizen op de rol. Daarvan zijn er 440 in aanbouw, waarvan 240 koop- en 200 huurwoningen.