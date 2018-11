​Waarom speelt Gullit bij FC Emmen en wat is de eDivisie eigenlijk?

Luuk Jans van FC Emmen neemt het vanmiddag in de eDivisie op tegen Danny Hazebroek van FC Utrecht. Vorige week won Jans zijn debuutwedstrijd in de FIFA-competitie.

Maar wat is die eDivisie precies, waarom speelt Emmen met Gullit en Pelé en wie kijkt er eigenlijk naar deze wedstrijden? Wij brengen je op de hoogte met de antwoorden op zes vragen over de eDivisie.De eDivisie is eigenlijk een digitale eredivisie. Gamers (eSporters) strijden namens hun eredivisieclub tegen elkaar in het spel FIFA 19 om het kampioenschap. In de eDivisie zijn alle clubs van de eredivisie vertegenwoordigd. De Keuken Kampioen Divisie heeft geen eigen digitale competitie, omdat die competitie niet in FIFA 19 zit.Gamers zijn voorafgaand aan de eerste speelronde ingedeeld in drie poules. De eerste twee van iedere poule plaatsen zich voor de knock-outfase van het toernooi. De nummers drie en vier van kunnen zich via een verliezersronde ook nog plaatsen. Uiteindelijk blijft er één iemand over.Om het eerlijk te houden, wordt de eerste seizoenshelft op Playstation 4 gespeeld en de tweede seizoenshelft op Xbox One.Gamers kunnen niet zelf degraderen uit de eDivisie. Ze zijn afhankelijk van de prestaties van ‘hun’ eredivisieclub. Degradeert een club uit de eredivisie, dan geldt dat automatisch ook voor de eDivisie.De Nederlandse eredivisieclubs hebben ieder hun eigen eSporter en dat zijn niet de minsten. Zo wordt PSV vertegenwoordigd door Stefano Pinna die wereldkampioen op Playstation 4 werd in Londen en komt Jimmy Donkers uit voor Feyenoord. Donkers eindigde in de top-10 tijdens dat toernooi.FC Emmen wordt vertegenwoordigd door Luuk Jans. De zoon van oud-trainer Ron Jans liet 200 andere kandidaten achter zich tijdens een selectietoernooi van Emmen. Jans staat nu onder contract bij FC Emmen, maar niet alleen als eSporter. Hij is ook actief voor de kidsclub. Daarnaast werkt hij in een sportschool.Gamers spelen in de spelmodus ‘Ultimate Team’ van FIFA 19. Om de eDivisie als een soort voorportaal voor EK’s en WK’s voor gamers te kunnen gebruiken, vereist de maker van het spel dat die modus gespeeld wordt.In Ultimate Team kunnen gamers hun eigen club samenstellen, met een logo, stadion, tenue en dus ook een selectie. Die selectie kan samengesteld worden door spelers te kopen of te verdienen.De eDivisie moet gezien worden als een competitie tussen gamers en niet tussen clubs. En om de wedstrijden eerlijk te houden, krijgen alle deelnemers de beschikking over dezelfde middelen. “Anders wordt het kwaliteitsverschil te groot. Dan weet je bijna zeker dat Ajax, Feyenoord en PSV bijna altijd zullen winnen van de onderste ploegen. Daardoor spelen clubs nu met spelers als Ronaldo, Neymar en Messi”, schrijft eDivisie op haar website.Gamers die geïnteresseerd zijn in eSports zullen weleens de vraag hebben gekregen wie er ‘in godsnaam gaat zitten kijken hoe andere mensen een spelletje spelen’.Vorige week keken 2.000 mensen naar de eDivisie op tv bij FOX Sports. Op YouTube trekt de competitie meer kijkers. Het kanaal van de eDivisie heeft 60.000 abonnees. De losse wedstrijden zijn tussen de 9.000 en 45.000 keer bekeken. Vorig seizoen werden de wedstrijdbeelden van de eDivisie volgens eredivisie.nl ruim 16 miljoen keer bekeken.Wereldwijd is het fenomeen eSports een stuk groter. In andere landen wordt soms gespeeld in uitverkochte stadions voor tienduizenden mensen en loopt het prijzengeld op tot vele miljoenen euro's. Ook online is het populair om naar gamers te kijken, ook als ze niet om de prijzen strijden. Video’s van games als FIFA 19, Call of Duty, Red Dead Redemption 2, maar ook Super Mario worden miljoenen keren bekeken.Benieuwd hoe eSports in een stadion eruitziet? Bekijk dan onderstaand filmpje van de finale van een Europees League of Legends-toernooi in Parijs.Wil je de verrichtingen van Luuk Jans zelf volgen, dan kan dat op Fox Sports of via het YouTube-kanaal van de eDivisie.