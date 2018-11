Erwin Blank fluit FC Emmen - Excelsior

Scheidsrechter Erwin Blank heeft zondag de leiding over de wedstrijd tussen FC Emmen en Excelsior.

Blank fluit dit jaar voor het eerst op het hoogste niveau van Nederland. In zijn twee eredivisiewedstrijden tot nu toe trok hij negen keer geel en één keer rood.Ook floot Blank een bekerwedstrijd, daarin trok hij vijf keer geel en één keer rood.FC Emmen - Excelsior begint zondag om 12.15 uur en is live te volgen op Radio Drenthe en via ons liveblog.