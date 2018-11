Geen activiteiten molen Nooitgedacht door tekort aan bestuursleden

Vanwege een tekort aan bestuursleden worden er in en bij molen Nooitgedacht in Veenoord geen activiteiten meer georganiseerd.

Dat hebben resterende leden gisteren besloten tijdens een vergadering. De stichting kampt al langer met het een tekort aan leden. Nadat er afgelopen maand opnieuw bestuursleden stopten, werd de situatie nog penibeler."We laten de stichting in een slapende vorm doorgaan", zegt voorzitter Gerad de Haan. "We hebben gewoon geen volwaardig bestuur. We stoppen daarom de activiteiten, zodat de druk van de huidige leden weg wordt genomen en er op zoek kan worden gegaan naar nieuwen."In het verleden waren er onder meer muzikale bijeenkomsten bij de molen Nooitgedacht, die ook betrokken was bij de Nationale Molendag en de Kunst- en Cultuurroute."Tijdens de bestuurlijke crisis vorig jaar hebben we via de media gelobbyd om meer leden binnen te halen." Dat heeft tijdelijk meer leden opgeleverd, maar uiteindelijk gaat het bestuur dus voorlopig toch kopje onder.En dat raakt De Haan. "Dit besluit doet enorm veel pijn. Ik heb me als niet-inwoner van Veenoord vijf jaar ingezet voor het bestuur. Maar we hebben na 31 december maar drie leden, en je moet er eigenlijk minstens vijf hebben. Dit kan zo niet door."