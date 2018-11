Deel dit artikel:













Nieuw dorpsplein in Gasselte voor 240.000 euro De parkeerplaats voor het dorpshuis in Gasselte wordt omgetoverd tot dorpsplein met groen en speelplekken (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe) Naast het dorpshuis in Gasselte komt een nieuwe parkeerplaats (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe) Voor het dorpshuis en de school in Gasselte komt een dorpsplein met speelruimte en groen (foto van tekening: Margriet Benak / RTV Drenthe)

Ze zitten er al twee jaar om te springen in Gasselte. Maar de financiering is nu definitief rond en de eerste schop is zelfs al de grond in. Gasselte krijgt een nieuw dorpsplein voor dorpshuis De Trefkoel en OBS De Dobbe.

Geschreven door Margriet Benak

Voor 240.000 euro komt er een speelplein met veel groen, waar school, dorpshuis en kinderopvang samen gebruik van maken. Nu is het voorterrein in gebruik als parkeerplaats. Maar om de verkeersveiligheid voor de school te verbeteren, willen Plaatselijk Belang en het dorpshuisbestuur al tijden graag op een andere plek parkeren en ook meer ruimte voor parkeren.



Het gebied gaat compleet over de kop en moet straks dienst doen als ontmoetingsplek voor het dorp Gasselte, met ruimte voor activiteiten voor jong en oud.



Nieuwe parkeerplaats aan zijkant

Er komt een nieuwe parkeerplaats aan de zijkant met 63 plekken. Verder komt er een natuurlijk openluchttheater achter het dorpshuis, en een half verhard pad naar de schaapskooi en de Gasselterheide. De parkeerplekken kunnen ook gebruikt worden door bezoekers van het natuurgebied.



De aanleg van de parkeerplaats is deze week begonnen. Dat moet voor de Kerst klaar zijn. Begin volgend jaar wordt dan het voorplein aangepakt.



De gemeente Aa en Hunze betaalt samen met de provincie Drenthe 177.000 euro van het dorpsplein. De rest komt uit fondsen en 34.000 euro wordt bespaard door zelfwerkzaamheid.