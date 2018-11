Zorginstelling Oranjeborg brengt hoogste bod uit op Brink-Akker

De beschermde woonvorm De Brink-Akker in Wijster, sinds 12 oktober failliet, wordt overgenomen door zorginstelling Oranjeborg.

Dat bevestigt curator Jeroen Reiziger tegenover het Dagblad van het Noorden Wel moet er nog definitief goedkeuring gegeven worden door de rechter-commissaris. De Raad van Commissarissen van Oranjeborg moet ook nog toestemming geven voor de overname."Oranjeborg is de hoogste bieder in de faillissementsprocedure", laat Reiziger weten. De zorginstelling is in vier dorpen actief: Havelte, Epe, Biddinghuizen en De Wolden. Oranjeborg is gespecialiseerd in opvang van volwassen mannen met een verstandelijke beperking, in combinatie met psychiatrische- en verslavingsproblematiek.De Brink-Akker ving mensen op met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. De zorginstelling in Wijster lag een tijdje onder vuur . Cliënten kregen in oktober te horen dat hun zorg daar niet meer vergoed zou worden, omdat De Brink-Akker volgens regiegemeente Assen niet meer aan de eisen voldeed.Op 11 september werden alle cliënten uit de instelling gehaald, omdat betrokken gemeenten zich zorgen maken over de veiligheid van bewoners.